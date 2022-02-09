9 февр. 2022 г., 17:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84645444
0 Persons

Глава МИД Армении подчеркнул важность расширения отношений с Ираном в различных сферах

Глава МИД Армении подчеркнул важность расширения отношений с Ираном в различных сферах

Тегеран, 9 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул углубление и всестороннее расширение отношений с Исламской Республикой Иран.

«Мы продолжим предпринимать шаги для развития армяно-иранских отношений на высоком уровне. Мы развиваем эти отношения в интересах наших народов и в интересах прочного мира в регионе», - отметил он.

«Две страны, преодолевшие на протяжении столетий множество трудностей, сегодня показали, что их отношения являются образцом надежных отношений. Последние 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном сопровождались расширением сотрудничества», - заявил он.

Your Comment

You are replying to: .
captcha