Глава МИД Армении подчеркнул важность расширения отношений с Ираном в различных сферах

«Мы продолжим предпринимать шаги для развития армяно-иранских отношений на высоком уровне. Мы развиваем эти отношения в интересах наших народов и в интересах прочного мира в регионе», - отметил он.

«Две страны, преодолевшие на протяжении столетий множество трудностей, сегодня показали, что их отношения являются образцом надежных отношений. Последние 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном сопровождались расширением сотрудничества», - заявил он.