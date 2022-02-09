Амир Хатами назначен советником главнокомандующего ВС по армейским вопросам

Ранее бригадный генерал Хатами руководил Министерством обороны и обеспечения Вооруженных Сил, был заместителем министра обороны, заместителем начальника штаба, заместителем начальника штаба и объединенных дел Генерального штаба Вооруженных Сил, заместителем начальника армейской разведки и Командующий на Западе и Северо-Западе.
Тегеран, 9 февраля, ИРНА - Главнокомандующий вооруженными силами Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Амира Хатами своим советником.
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