Амир Хатами назначен советником главнокомандующего ВС по армейским вопросам

Тегеран, 10 февраля, ИРНА - Председатель совета директоров Иранской компании по ремонту электростанций Голамреза Мехрдад сказал, что знания и технологии производства деталей электростанций ранее были монополизированы США, Германией, Италией, Швейцарией и Японией, а теперь, благодаря усилиям молодежи страны, Иран вошел в пятерку стран с этой технологией.