9 февр. 2022 г., 16:03
Journalist ID: 2388
News Code: 84645330
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Амир Хатами назначен советником главнокомандующего ВС по армейским вопросам

Амир Хатами назначен советником главнокомандующего ВС по армейским вопросам

Тегеран, 9 февраля, ИРНА - Главнокомандующий вооруженными силами Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Амира Хатами своим советником.

Ранее бригадный генерал Хатами руководил Министерством обороны и обеспечения Вооруженных Сил, был заместителем министра обороны, заместителем начальника штаба, заместителем начальника штаба и объединенных дел Генерального штаба Вооруженных Сил, заместителем начальника армейской разведки и Командующий на Западе и Северо-Западе.

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