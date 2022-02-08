Иранские «дети-бабочки» подали иск против официальных лиц США

Он отметил, что около 295 иранских пациентов с буллезным эпидермолизом (БЭ) подали иск против 30 физических и юридических лиц США, включая президента и госсекретаря США за незаконные санкции, которые вызвали проблемы с предоставлением перевязочных материалов.
По его словам, Иран не смог импортировать перевязочные материали, которые производятся некой шведской компанией для детей-бабочек, из-за жестких санкций США против Исламской Республики. В результате запрета на импорт таких особых перевязочных материалов в Иран, несколько пациентов с буллезным эпидермолизм умерли.
Прекращение поставок перевязочных материалов в Иран привело к невыносимым страданиям пациентов, в первую очередь с тяжелыми и опасными для жизни редкими заболеваниями кожи, такими как буллезный эпидермолиз, который вызывает чрезвычайно болезненные раны. В числе пациентов с таким заболеванием – дети, которых часто называют «детьми-бабочками», потому что их кожа хрупкая, как крылья бабочки. Повязки, которые производятся этой шведской компанией, являются наиболее эффективным средством для облегчения боли и предотвращения опасных для жизни инфекций.
Тегеран, 8 февраля, ИРНА – Официальный представитель судебной власти Ирана Забихолла Ходаян во вторник сообщил, что иранские пациенты с буллезным эпидермолизм (БЭ) подали иск против правительства США.
Он отметил, что около 295 иранских пациентов с буллезным эпидермолизом (БЭ) подали иск против 30 физических и юридических лиц США, включая президента и госсекретаря США за незаконные санкции, которые вызвали проблемы с предоставлением перевязочных материалов.
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