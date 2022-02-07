7 февр. 2022 г., 18:14
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Шествие по случаю годовщины победы Иранской революции пройдет в Тегеране на автомобилях и мотоциклах

Шествие по случаю годовщины победы Иранской революции пройдет в Тегеране на автомобилях и мотоциклах

Тегеран, 7 февраля, ИРНА - Глава Координационного совета исламской пропаганды провинции Тегеран Мохсен Махмуди заявил, что в связи с ситуацией с ковидом в Тегеране и в целях защиты здоровья людей Шествие по случаю годовщины победы Иранской революции пройдет в Тегеране на автомобиле и мотоцикле.

«В связи с важностью сохранения здоровья людей в условиях вспышки коронавируса, в этом году Шествие по случаю годовщины победы Иранской революции пройдет на автомобилях и мотоциклах», - отметил он.

11 февраля (22 бахмана) – годовщина победы Исламской революции в Иране, когда в 1357 году по солнечной хиджре (1979 году по григорианскому календарю) власть шаха Мохамада Резы Пехлеви была низвержена, и установилась власть Рухоллы Хомейни. Этот день является последним днем «декады фаджр». «Декадой фаджр» называют десять дней с 12 по 22 бахмана (с 1 по 11 февраля) 1357 года.

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