Шествие по случаю годовщины победы Иранской революции пройдет в Тегеране на автомобилях и мотоциклах

«В связи с важностью сохранения здоровья людей в условиях вспышки коронавируса, в этом году Шествие по случаю годовщины победы Иранской революции пройдет на автомобилях и мотоциклах», - отметил он.

11 февраля (22 бахмана) – годовщина победы Исламской революции в Иране, когда в 1357 году по солнечной хиджре (1979 году по григорианскому календарю) власть шаха Мохамада Резы Пехлеви была низвержена, и установилась власть Рухоллы Хомейни. Этот день является последним днем «декады фаджр». «Декадой фаджр» называют десять дней с 12 по 22 бахмана (с 1 по 11 февраля) 1357 года.