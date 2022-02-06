За 6 месяцев из Афганистана в Иран прибыло 1 млн мигрантов

Глава частной транспортной компании Афганистана Исмаил Джаванмард Амархал заявил, что ежедневно в Иран эмигрируют около 4000 афганцев. "Афганцы уезжают из Афганистана в Иран и Пакистан из-за бедности, безработицы и отсутствия возможностей для работы и образования", сказал он.

По его словам, каждый день от 3500 до 4000 человек мигрируют из Кабула в провинции Кандагар, Нимроз и Герат.

"Около миллиона афганцев прибыли в Иран через юго-западную границу Афганистана После вывода американских войск и падения правительства Афганистана", пишет «The New York Times».

После прихода талибов к власти, в Афганистане разразился экономический кризис, и жизни миллионов афганцев находятся на грани краха.