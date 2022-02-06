В лучшие университеты по версии Webometrics вошли 694 иранских вузов

Так, отмечается, что в первую десятку лучших заведений высшего образования Ирана вошли:
— Тегеранский университет;
— Тегеранский медицинский университет;
— Технологический университет имени Шарифа;
— Медицинский университет имени Шахида Бехешти;
— Технологический университет имени Амира Кабира;
— Университет Тарбиат Модаррес;
— Исфаханский медицинский университет;
— Университет Эльм ва Санат;
— Мешхедский университет имени Фирдоуси;
— Медицинский университет Тебриза.
Тегеранский университет также занимает 308-е место мира в данном рейтинге.
Webometrics Ranking of World Universities, также известный как Ranking Web of Universities, — это система рейтинга мировых университетов, основанная на комбинированном показателе, учитывающем как объём веб-содержимого (количество страниц и файлов), так и видимое влияние этих публикаций по числу внешних цитат. Рейтинг публикуется Cybermetrics Lab, исследовательской группой испанского Национального исследовательского совета (CSIC), расположенной в Мадриде.
Целью рейтинга является повышение присутствия академий и научно-исследовательских институтов в Интернете и содействие открытой публикации результатов научной деятельности. Рейтинг появился в 2004 году и обновляется каждый январь и июль. Сегодня он обеспечивает веб-индикаторы для более чем 12000 университетов по всему миру.
Тегеран, 6 февраля, ИРНА – В январе 2022 года Национальным исследовательским советом Испании была опубликована очередная редакция международного рейтинга университетов мира Ranking Web of Universities (Webometrics), в который вошли 694 вузов из Ирана.
Так, отмечается, что в первую десятку лучших заведений высшего образования Ирана вошли:
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