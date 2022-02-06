В лучшие университеты по версии Webometrics вошли 694 иранских вузов

Так, отмечается, что в первую десятку лучших заведений высшего образования Ирана вошли:

— Тегеранский университет;

— Тегеранский медицинский университет;

— Технологический университет имени Шарифа;

— Медицинский университет имени Шахида Бехешти;

— Технологический университет имени Амира Кабира;

— Университет Тарбиат Модаррес;

— Исфаханский медицинский университет;

— Университет Эльм ва Санат;

— Мешхедский университет имени Фирдоуси;

— Медицинский университет Тебриза.

Тегеранский университет также занимает 308-е место мира в данном рейтинге.

Webometrics Ranking of World Universities, также известный как Ranking Web of Universities, — это система рейтинга мировых университетов, основанная на комбинированном показателе, учитывающем как объём веб-содержимого (количество страниц и файлов), так и видимое влияние этих публикаций по числу внешних цитат. Рейтинг публикуется Cybermetrics Lab, исследовательской группой испанского Национального исследовательского совета (CSIC), расположенной в Мадриде.

Целью рейтинга является повышение присутствия академий и научно-исследовательских институтов в Интернете и содействие открытой публикации результатов научной деятельности. Рейтинг появился в 2004 году и обновляется каждый январь и июль. Сегодня он обеспечивает веб-индикаторы для более чем 12000 университетов по всему миру.