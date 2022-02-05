Раиси поздравил Президента Италии с переизбранием

Эбрахим Раиси в послании, поздравляющем с переизбранием Серджио Матареллы на пост президента Италии, подчеркивая дружественные отношения между Исламской Республикой Иран и Итальянской Республикой, а также напоминая о долгой истории политических, экономических и культурных отношений, заявил: «Я надеюсь, что взаимодействие между двумя странами будет расширяться на различных двусторонних, международных и региональных аренах благодаря совместным усилиям по использованию различных возможностей сотрудничества и на основе взаимного уважения».