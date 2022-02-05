«Законное право Ирана на продолжение исследования, разработку и сохранение своих ядерных достижений в мирных целях, помимо обеспечения их безопасности от защищенного зла, не могут быть ограничены никаким соглашением», написал Шамхани в Twitter.
Тегеран, 5 февраля, ИРНА – Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в субботу заявил, что законное право Ирана на ядерные достижения не может быть ограничены никаким соглашением.
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