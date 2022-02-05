Законное право Ирана на ядерные достижения не может быть ограничены никаким соглашением

Тегеран, 6 февраля, ИРНА - Нам нужна добрая воля со всех сторон и дух компромисса, чтобы быстро завершить переговоры и вернуться к полному осуществлению Совместному всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.