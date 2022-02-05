Иран прокомментировал отказ США в выдаче виз иранским борцам

Сборные Ирана и США по вольной борьбе должны были встретиться в матче 12 февраля, на который иранская сборная была официально приглашена американской стороной.
Президент Федерации борьбы Ирана Алиреза Дабир накануне объявил о том, что поездка национальной сборной в американский штат Техас была отменена из-за отказа США в выдаче виз 6 борцам сборной иранской команды.
Дабир в ответ на этот акт пригласил сборную США по борьбе посетить Иран.
Тегеран, 5 февраля, ИРНА – Смена администрации в США никак не влияет на "бесчеловечные и незаконные" подходы Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми в пятницу.
Сборные Ирана и США по вольной борьбе должны были встретиться в матче 12 февраля, на который иранская сборная была официально приглашена американской стороной.
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