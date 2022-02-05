Иран прокомментировал отказ США в выдаче виз иранским борцам

Сборные Ирана и США по вольной борьбе должны были встретиться в матче 12 февраля, на который иранская сборная была официально приглашена американской стороной.

Президент Федерации борьбы Ирана Алиреза Дабир накануне объявил о том, что поездка национальной сборной в американский штат Техас была отменена из-за отказа США в выдаче виз 6 борцам сборной иранской команды.

Дабир в ответ на этот акт пригласил сборную США по борьбе посетить Иран.