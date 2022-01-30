30 янв. 2022 г., 22:34
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News Code: 84632433
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Изучено спортивное сотрудничество Ирана и Польши

Изучено спортивное сотрудничество Ирана и Польши

Тегеран, 30 января, ИРНА - Посол Польши в Иране Мачей Файоковский сказал, что одной из самых важных инструкций для встречи с министром спорта и молодежи Ирана было рассмотрение спортивной торговли, потому что в современном мире спорт — это индустрия.

«Это была моя первая встреча с министром спорта и молодежи 13-го правительства», — заявил сегодня журналистам посол Польши Мачей Файоковский после встречи с министром спорта и молодежи Хамидом Саджади. «На этой встрече мы рассмотрели пути сотрудничества. Обсуждались многие спортивные обычаи и культура двух стран. На встрече с Саджади я изучил области договоренности и спортивного сотрудничества между двумя странами», - отметил он.

«Одним из важнейших поручений встречи с министром спорта правительства Ирана было рассмотрение областей спортивной торговли. Также были рассмотрены профессиональное спортивное образование и обобщение спорта. Для этого мы договорились выйти на практические шаги для договоренностей», - добавил он.

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