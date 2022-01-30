Изучено спортивное сотрудничество Ирана и Польши

«Это была моя первая встреча с министром спорта и молодежи 13-го правительства», — заявил сегодня журналистам посол Польши Мачей Файоковский после встречи с министром спорта и молодежи Хамидом Саджади. «На этой встрече мы рассмотрели пути сотрудничества. Обсуждались многие спортивные обычаи и культура двух стран. На встрече с Саджади я изучил области договоренности и спортивного сотрудничества между двумя странами», - отметил он.

«Одним из важнейших поручений встречи с министром спорта правительства Ирана было рассмотрение областей спортивной торговли. Также были рассмотрены профессиональное спортивное образование и обобщение спорта. Для этого мы договорились выйти на практические шаги для договоренностей», - добавил он.