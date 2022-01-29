Производство автомобилей в Иране за 10 месяцев выросло на 4,1%

Согласно данным, опубликованным организацией по ценным бумагам и биржам на Codal.ir, крупнейшие автопроизводители Ирана, Iran Khodro (IKCO), SAIPA и Pars Khodro, выпустили 760 527 автомобилей за 10 месяцев (за первые 10 месяцев прошлого года этот показатель составил 730 477 автомобилей).

На долю крупнейшего автопроизводителя Ирана IKCO приходилась 381 321 автомобиль, что на 1,74% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, автопроизводитель SAIPA за отчетный период выпустил 279 055 автомобилей, что на 6,6% больше показателя за предыдущий год (261 728 автомобилей).