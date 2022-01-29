29 янв. 2022 г., 15:21
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News Code: 84630748
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Тегеран и Сеул обсудят разморозку иранских активов в южнокорейских банках

Тегеран и Сеул обсудят разморозку иранских активов в южнокорейских банках

Тегеран, 29 января. ИРНА — Дипломаты из Южной Кореи и Ирана планируют провести переговоры в Сеуле в следующем месяце по освобождению иранских активов в южнокорейских банках. Об этом сообщает агентство "Yonhap" со ссылкой на осведомленный источник.

Иран имеет активы на сумму более 7 миллиардов долларов в двух южнокорейских банках, включая Korea Industrial Bank (IBK) и Worri Bank, которые были заморожены из-за санкций США.

По данным южнокорейского агентства, корейские власти считают, что предлагаемые рабочие группы должны обсудить детали перевода активов в Иран после снятия санкций.

"Ожидается, что рабочие группы в основном изучат детали возможного перевода денег в Иран в случае отмены санкций США в отношении Тегерана", сказал источник.

По данным агентсва, Тегеран и Сеул также могут обсудить возможность возобновления импорта нефти  из Ирана после снятия санкций.

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