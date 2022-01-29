Тегеран и Сеул обсудят разморозку иранских активов в южнокорейских банках

Иран имеет активы на сумму более 7 миллиардов долларов в двух южнокорейских банках, включая Korea Industrial Bank (IBK) и Worri Bank, которые были заморожены из-за санкций США.

По данным южнокорейского агентства, корейские власти считают, что предлагаемые рабочие группы должны обсудить детали перевода активов в Иран после снятия санкций.

"Ожидается, что рабочие группы в основном изучат детали возможного перевода денег в Иран в случае отмены санкций США в отношении Тегерана", сказал источник.

По данным агентсва, Тегеран и Сеул также могут обсудить возможность возобновления импорта нефти из Ирана после снятия санкций.