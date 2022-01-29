29 янв. 2022 г., 14:27
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News Code: 84630649
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Иран осудил ракетный обстрел аэропорта Багдада

Иран осудил ракетный обстрел аэропорта Багдада

Тегеран, 29 января. ИРНА — Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде осудил ракетный обстрел международного аэропорта Багдада в пятницу, назвав его попыткой саботировать стабильность в Ираке.

Хатибзаде заявил в своем заявлении, что такие подозрительные действия создадут нестабильность и хаос, откроют путь злонамеренным силам и повлияют на оказание услуг иракским гражданам.

"Исламская Республика Иран всегда выступала за безопасность, развитие и целостность Ирака и поддерживала меры правительства Ирака по обеспечению стабильности", говорится в заявлении.

Утром в пятницу в международном аэропорту Багдада упало десять ракет, шесть из которых попали в американскую базу Виктория.

28 января в 04:30 по местному времениМеждународный аэропорт Багдада подвергся атаке с воздуха. Не менее шести ракет были сбиты и упали в районе взлетно-посадочной полосы

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