Иран осудил ракетный обстрел аэропорта Багдада

Хатибзаде заявил в своем заявлении, что такие подозрительные действия создадут нестабильность и хаос, откроют путь злонамеренным силам и повлияют на оказание услуг иракским гражданам.

"Исламская Республика Иран всегда выступала за безопасность, развитие и целостность Ирака и поддерживала меры правительства Ирака по обеспечению стабильности", говорится в заявлении.

Утром в пятницу в международном аэропорту Багдада упало десять ракет, шесть из которых попали в американскую базу Виктория.

28 января в 04:30 по местному времениМеждународный аэропорт Багдада подвергся атаке с воздуха. Не менее шести ракет были сбиты и упали в районе взлетно-посадочной полосы