Раиси сделал акцент на соединении железных дорог портов Гиляна и развитии обменов со странами Евразии

Эбрахим Раиси в пятницу во время визита, посетил объекты и инфраструктуру в свободной зоне Энзели, особенно строящийся эскалатор, соединяющую железную дорогу с портом, сторожевую башню Каспийского порта и строящийся маршрут Железнодорожной линии.

В ходе встречи Президент подчеркнул необходимость ускорения проекта подключения Каспийского портового комплекса и порта Энзели к национальной железнодорожной линии на станции Пирбазар-Решт и сказал: «Помимо этого, на повестке дня должна стоять закупка судов, чтобы стать свидителем дальнейшего процветания коридора север-юг и развития отношений со странами Евразии и Каспийского моря».