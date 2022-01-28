28 янв. 2022 г., 17:46
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News Code: 84629700
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Раиси сделал акцент на соединении железных дорог портов Гиляна и развитии обменов со странами Евразии

Раиси сделал акцент на соединении железных дорог портов Гиляна и развитии обменов со странами Евразии

Тегеран, 28 января, ИРНА - В ходе визита в свободную зону Энзели Президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул необходимость ускорения подключения железных дорог к Каспию и свободной зоны Энзели, а также закупки судов Ролкер для расширения торговли со странами Евразии.

Эбрахим Раиси в пятницу во время визита, посетил объекты и инфраструктуру в свободной зоне Энзели, особенно строящийся эскалатор, соединяющую железную дорогу с портом, сторожевую башню Каспийского порта и строящийся маршрут Железнодорожной линии.

В ходе встречи Президент подчеркнул необходимость ускорения проекта подключения Каспийского портового комплекса и порта Энзели к национальной железнодорожной линии на станции Пирбазар-Решт и сказал: «Помимо этого, на повестке дня должна стоять закупка судов, чтобы стать свидителем дальнейшего процветания коридора север-юг и развития отношений со странами Евразии и Каспийского моря».

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