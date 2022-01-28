Продолжение дипломатических консультаций Багери с европейскими сторонами в Вене

Багери прибыл в отель Coburg, чтобы встретиться с Энрике Морой, а затем запланированы встречи с представителями Великобритании, Франции и Германии. Совещания на уровне экспертов также проводятся по различным темам, при этом особое внимание уделяется отмене санкций.

Глава переговорной группы Ирана также провел вчера 27 января двустороннюю встречу с представителем России на переговорах в Вене Михаилом Ульяновым и координатором Совместной комиссии по ядерной сделке Энрике Морой.

Переговоры направлены на доработку проекта текста соглашений и решение некоторых спорных вопросов, и, по словам главного переговорщика Китая, переговорные делегации встречались в течение последних двух дней в различных двусторонних и многосторонних форматах по ключевым вопросам для разрешения разногласий, гарантии и проверки.