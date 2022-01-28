Иран призвал ООН принять незамедлительные меры, чтобы остановить убийства йеменцев

В частности, в послании содержится призыв к Организации Объединенных Наций и всем международным гуманитарным организациям принять срочные меры для прекращения этих преступлений, осуждая при этом эти действия, нарушающие международное право.

«Безусловно, как показал опыт последних семи лет, санкции, военные конфликты и убийства людей не могут привести к решению йеменского кризиса, и выход – снять осаду с угнетенного народа Йемена, остановить военных операций и уважать независимость и суверенитет йеменского народа, и Исламская Республика Иран готова продемонстрировать свое сотрудничество и усилия в этом направлении, как и в прошлом», - говорится в послании.