28 янв. 2022 г., 12:10
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News Code: 84629325
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Иран призвал ООН принять незамедлительные меры, чтобы остановить убийства йеменцев

Иран призвал ООН принять незамедлительные меры, чтобы остановить убийства йеменцев

Тегеран, 28 января, ИРНА - Советник государственного секретаря по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи направил послание специальному представителю Генерального секретаря ООН по Йемену Питеру Грюнбергу, в котором осудил убийства йеменцев и массированные бомбардировки городов, гражданских районов и объектов инфраструктуры со стороны саудовской коалиции.

В частности, в послании содержится призыв к Организации Объединенных Наций и всем международным гуманитарным организациям принять срочные меры для прекращения этих преступлений, осуждая при этом эти действия, нарушающие международное право.

«Безусловно, как показал опыт последних семи лет, санкции, военные конфликты и убийства людей не могут привести к решению йеменского кризиса, и выход – снять осаду с угнетенного народа Йемена, остановить военных операций и уважать независимость и суверенитет йеменского народа, и Исламская Республика Иран готова продемонстрировать свое сотрудничество и усилия в этом направлении, как и в прошлом», - говорится в послании.

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