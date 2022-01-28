Жители Тегерана отпраздновали выход сборной Ирана по футболу на ЧМ-2022 года

Жители Тегерана вышли на улицы столицы, в том числе на улицу и площадь Валиаср, площадь Таджриш, улицы вокруг стадиона Азади и площадь Азади, вечером 27-го января, после победы со счетом 1:0 сборной Ирана по футболу против Ирака.

Холодная погода заставила большинство людей сидеть в машинах и размахивать иранским флагом, но были и те, кто присутствовал на улицах и отпраздновал эту победу.

Сборная Ирана по футболу вышла на чемпионат мира в третий раз подряд, одержав победу со счетом 1: 0 над сборной Ирака, и станет первой азиатской командой после Катара, который проводит это международное мероприятие.