В Тегеране пройдет международная выставка золота, серебра и ювелирных изделий

Об этом заявил в четверг президент союза производителей и экспортеров ювелирных изделий Ирана Ходжат Шафаи.
"10 иностранных компаний из Японии, Турции, Италии, Германии и Великобритании примут участие в выставке", сказал Шафаи.
Выставка демонстрирует самые ценные металлические артефакты из золота, серебра и ювелирных изделий.
Тегеран, 27 января. ИРНА — 13-я международная выставка золота, серебра и ювелирных изделий пройдет с 29 января по 1 февраля на территории Постоянного международного выставочного центра в Тегеране.
Об этом заявил в четверг президент союза производителей и экспортеров ювелирных изделий Ирана Ходжат Шафаи.
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