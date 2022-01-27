27 янв. 2022 г., 16:06
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News Code: 84628704
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В Тегеране пройдет международная выставка золота, серебра и ювелирных изделий

В Тегеране пройдет международная выставка золота, серебра и ювелирных изделий

Тегеран, 27 января. ИРНА — 13-я международная выставка золота, серебра и ювелирных изделий пройдет с 29 января по 1 февраля на территории Постоянного международного выставочного центра в Тегеране.

Об этом заявил в четверг президент союза производителей и экспортеров ювелирных изделий Ирана Ходжат Шафаи.
"10 иностранных компаний из Японии, Турции, Италии, Германии и Великобритании примут участие в выставке", сказал Шафаи.
Выставка демонстрирует самые ценные металлические артефакты из золота, серебра и ювелирных изделий.

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