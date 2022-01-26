Скучич: У нас есть возможность победить Ирак

«Условия, конечно, не идеальные, — сказал Драган Скучич на предматчевой пресс-конференции, - Мехди Тареми еще не добавлен в нашу команду. Я очень уважаю Ирак. У них молодая команда, и я видел их игры в Кубке арабских государств. Однако у нас есть возможность победить Ирак».

«У нас было много проблем с коронавирусом. У нас важная игра, потому что она может утвердить наш выход на следующий этап. Нам предстоит тяжелая игра против молодой сборной Ирака. Четверо наших игроков заражены коронавирусом, и ситуация не идеальна. Со всеми этими описаниями все готовы, и у нас хорошая команда».