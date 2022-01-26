26 янв. 2022 г., 16:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84627729
0 Persons

Минобороны Азербайджанской Республики встретился со своим иранским коллегой

Минобороны Азербайджанской Республики встретился со своим иранским коллегой

Тегеран, 26 января, ИРНА - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал Закир Гасанов встретился с министром обороны Исламской Республики Иран генералом Мохаммадом Резой Аштиани и обсудил важные вопросы между двумя странами и о регионе.

Мохаммад Реза Аштиани на этой встрече, подчеркнув укрепление отношений между двумя странами в области обороны и безопасности, сказал: «в связи с исторической и культурной общностью между двумя народами необходимо развивать отношения между Ираном и Азербайджаном в различных областях по сравнению с прошлым».

Он сказал, что развитие и углубление совместного сотрудничества в области обороны и безопасности между Ираном и Азербайджаном очень важно, добавив: «Из-за особой геополитической ситуации и особенностей две страны имеют большой потенциал и возможности для расширения всесторонних отношений».

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал Закир Гасанов также поблагодарил официальных лиц Исламской Республики Иран за их поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики и сказал: «Военная мощь и возможности Вооруженных Сил Исламская Республика Иран являются источником гордости».

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha