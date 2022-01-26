Главы МИД Ирана и Катара обсудили пути расширения отношений

Хосейн Амир Абдоллахиян и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани обменялись мнениями в телефонном разговоре.

Помимо обсуждения региональных проблем и подчеркивания необходимости укрепления дипломатии и диалога в решении вопросов, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ряд важных представляющих интерес вопросов.

В этом контексте текущие вопросы и события в регионе, а также продолжение консультаций между двумя странами для поддержания и обеспечения мира и стабильности на региональной и глобальной арене были среди вопросов, которые обсуждались и консультировались министрами иностранных дел Ирана и Катара.