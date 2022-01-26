26 янв. 2022 г., 12:31
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News Code: 84627320
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Главы МИД Ирана и Катара обсудили пути расширения отношений

Главы МИД Ирана и Катара обсудили пути расширения отношений

Тегеран, 26 января, ИРНА - В телефонном разговоре со своим катарским коллегой министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил и обменялся мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений между Ираном и Катаром в различных политических, экономических и культурных сферах.

Хосейн Амир Абдоллахиян и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани обменялись мнениями в телефонном разговоре.

Помимо обсуждения региональных проблем и подчеркивания необходимости укрепления дипломатии и диалога в решении вопросов, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ряд важных представляющих интерес вопросов.

В этом контексте текущие вопросы и события в регионе, а также продолжение консультаций между двумя странами для поддержания и обеспечения мира и стабильности на региональной и глобальной арене были среди вопросов, которые обсуждались и консультировались министрами иностранных дел Ирана и Катара.

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