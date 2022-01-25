Тегеран и Багдад обсудили совместное производство лекарств в Ираке

В ходе встречи, состоявшейся во вторник в Багдаде стороны обсудили состояние и перспективы развития ирано-иракского сотрудничества в области здравоохранения, а также медицинской и фармацевтической промышленности.

"Ирак доверяет лекарственным препаратам иранского производства. В настоящее время идут поставки иранских лекарств, особенно лекарств и тест-наборов для генетической терапии и химических препаратов от рака", сказал иракский министр.

Глава общества Красного Полумесяца Ирана, в свою очередь, заявил, что помимо поставок лекарств в Ирак, иранская сторона также готова передать стране технологию производства лекарственных препаратов.

Он также добавил, что общество Красного Полумесяца Ирана готово запустить совместное производство лекарств в Ираке.