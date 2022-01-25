Берик Садыков назначен генконсулом Казахстана в Бендер-Аббасе

Во вторник состоялась встреча главы представительства Министерства иностранных дел в Бендер-Аббасе Саида Шабана с новым руководством генерального консульства Казахстана в Бендер-Аббасе.

В ходе встречи, стороны подчеркнули, что представительство Министерства иностранных дел и консульства Казахстана в Бендер-Аббасе могут сыграть важную роль в развитии двусторонних отношений, особенно между иранской провинцией Хормозган и Мангистауской областью.