Берик Садыков назначен генконсулом Казахстана в Бендер-Аббасе

Во вторник состоялась встреча главы представительства Министерства иностранных дел в Бендер-Аббасе Саида Шабана с новым руководством генерального консульства Казахстана в Бендер-Аббасе.
В ходе встречи, стороны подчеркнули, что представительство Министерства иностранных дел и консульства Казахстана в Бендер-Аббасе могут сыграть важную роль в развитии двусторонних отношений, особенно между иранской провинцией Хормозган и Мангистауской областью.
Тегеран, 25 января. ИРНА — Новым генеральным консулом Казахстана в иранском портовом городе Бендер-Аббас стал Берик Садыков.
Во вторник состоялась встреча главы представительства Министерства иностранных дел в Бендер-Аббасе Саида Шабана с новым руководством генерального консульства Казахстана в Бендер-Аббасе.
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