Политика Ирана заключается в развитии отношений с соседями

Генерал Багери провел во вторник в Тегеране переговоры с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

В ходе встречи генерал Багери выразил надежду, что визит Гасанова в Иран может стать хорошей возможностью для дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя государствами, особенно по оборонным, техническим и военным вопросам.

Начальник Генштаба ВС заявил, что Иран и Азербайджан связывают самые прочные культурные, исторические и общественные узы, отметив, что политика Исламской Республики заключается в развитии отношений со своими соседями и противодействии любой оккупации.