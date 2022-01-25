25 янв. 2022 г., 16:52
Journalist ID: 2177
News Code: 84626497
0 Persons

Политика Ирана заключается в развитии отношений с соседями

Политика Ирана заключается в развитии отношений с соседями

Тегеран, 25 января. ИРНА — Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что политика Ирана заключается в развитии отношений с соседними странами и противодействии любой оккупации.

Генерал Багери провел во вторник в Тегеране переговоры с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

В ходе встречи генерал Багери выразил надежду, что визит Гасанова в Иран может стать хорошей возможностью для дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя государствами, особенно по оборонным, техническим и военным вопросам.

Начальник Генштаба ВС заявил, что Иран и Азербайджан связывают самые прочные культурные, исторические и общественные узы, отметив, что политика Исламской Республики заключается в развитии отношений со своими соседями и противодействии любой оккупации.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha