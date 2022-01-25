В Иране назвали условия для контакта с делегацией США в Вене

«Между Тегераном и американской делегацией, присутствующей в Вене, происходил неформальный обмен посланиями, и до сих пор не было и не будет необходимости в дополнительных контактах», написал глава ВСНБ Ирана в Twitter.

По его словам, действующий способ связи Ирана с делегацией США в Вене может быть заменен другими путями только при наличии хорошего соглашения.

Ранее, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в понедельник на пресс-конференции заявил, что Вашингтон готов начать "прямой диалог" с Тегераном по таким вопросам, как возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Он отметил, что Соединенные Штаты всегда считали, что прямые двусторонние или многосторонние контакты с Ираном по таким вопросам, как ядерная сделка, "более продуктивны". США и Иран "срочно нуждаются в более эффективной коммуникации", чтобы добиться возвращения к СВПД.