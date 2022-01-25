Гутерриш сообщил о восстановлении права голоса Ирана в Генассамблее ООН

Кроме Ирана, Гвинея и Вануату также получили возможность голосовать в Организации Объединенных Наций (ООН).
«Генеральная Ассамблея приняла к сведению, что Гвинея, Иран и Вануату произвели платежи, необходимые для сокращения своей задолженности ниже сумм, указанных в статье 19 Устава. Это означает, что они могут возобновить голосование в Генассамблее», — заявила пресс-секретарь ООН Паулина Кубиак.
Согласно статье 19, любая страна может лишиться права голоса в Генассамблее, если ее задолженность по платежам равна или превышает сумму взноса за последние два полных года.
О выплате Ираном более $18 млн через счет в Сеуле стало известно в пятницу, 21 января. Это подтвердили источники ООН и Южной Кореи.
Ранее, постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Иран вернул себе право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, выплатив долги международной организации.
12 января Иран потерял право голоса в Генеральной Ассамблеи ООН из-за непогашенной задолженности по взносам. Размер задолженности Ирана по взносам составляет $64 млн, однако для восстановления права голоса необходимо выплатить $18 млн.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что незаконные санкции США мешают Ирану оплатить членские взносы в ООН, заявил Хатибзаде.
Нью-Йорк, 25 января, ИРНА – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в письме председателю Генеральной ассамблеи сообщил, что Иран получил возможность голосовать в Организации Объединенных Наций (ООН) после погашения долга по взносам во всемирную организацию.
Кроме Ирана, Гвинея и Вануату также получили возможность голосовать в Организации Объединенных Наций (ООН).
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