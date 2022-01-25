США готовы к прямому контакту с Ираном

Он отметил, что Соединенные Штаты всегда считали, что прямые двусторонние или многосторонние контакты с Ираном по таким вопросам, как ядерная сделка, "более продуктивны". США и Иран "срочно нуждаются в более эффективной коммуникации", чтобы добиться возвращения к СВПД.

Прайс заявил, что США стремятся как можно скорее начать прямой дипломатический диалог с Ираном. Указав на скорость развития ядерной программы Ирана, пресс-секретарь Госдепартамента подчеркнул, что время для достижения соглшения по полной реализации СВПД почти закончилось.

Ранее неназванный официальный представитель США сообщил международным СМИ, что Вашингтон готов вести прямой диалог с Ираном, чтобы обсудить переговоры по восстановлению СВПД, которые до сих пор ведутся европейскими партнерами от имени Вашингтона.

Комментируя диалог между Тегераном и Вашингтоном, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в понедельник заявил: «Американцы постоянно призывают к прямым переговорам, но мы еще не пришли к выводу о прямом диалоге с США».

С 27 декабря начался восьмой раунд переговоров по отмене санкций в Вене. Как отмечают страны-участницы переговоры продвигаются.

Ранее официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде отметил, что иранская делегация стремится добиться стабильного и надежного соглашения по отмене санкций.

Напомним, газета WSJ сообщила, что специалисты из делегации США, ведущей переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, разошлись во мнениях относительно стратегии, которую необходимо применять в разговоре с Тегераном.

По информации издания, кроме Ричарда Нефью, еще два сторонника более жесткой позиции по Ирану отказались от участия в работе и покуинули команду переговорщиков.