Амир Абдоллахян: Мы еще не пришли к выводу о прямых переговорах с США

«Сейчас мы организуем переговоры на уровне старших экспертов, политдиректоров и заместителей министров. Мы надеемся, что сможем начать процесс реализации на этом уровне и не будем нуждаться во встречах на более высоком уровне», - заявил он.

«Для нас важно, чтобы люди знали подробности, когда мы пришли к какому-то выводу за столом переговоров, и я надеюсь, что мы до этого дойдем», - добавил он.

Что касается прямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, Амир Абдоллахиян сказал: «Американцы постоянно призывают к прямым переговорам, но мы еще не пришли к этому в наших выводах».