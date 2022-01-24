24 янв. 2022 г., 23:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84625472
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Раиси: Тегеран придает большое значение развитию отношений с Аль-Джазирой

Раиси: Тегеран придает большое значение развитию отношений с Аль-Джазирой

Тегеран, 24 января, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал ирано-брунейские отношения как результат теплых связей между двумя мусульманскими народами.

Касаясь культурных отношений между двумя народами, Эбрахим Раиси на церемонии вручения верительных грамот нового посла Королевства Бруней Исмаила Абдул Манапа сказал, что связи между двумя странами основаны на искренних отношениях между двумя мусульманскими народами, и необходимо расширять политические, экономические и торговые отношения между двумя странами на основе этих связей.

«В своей внешней политике Исламская Республика Иран стремится к расширению взаимодействия со всеми странами мира, особенно с соседними и мусульманскими странами. Мы надеемся, что двустороннее сотрудничество и дружественные отношения между Ираном и Брунеем будут и далее расширяться в сфере региональных и международных отношений между двумя странами», - заявил он.

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