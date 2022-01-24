Сборная Ирана по гандболу победила Кувейт

Национальная сборная по гандболу сегодня в 14:30 провела свой второй матч основного раунда чемпионата Азии против Кувейта, и в итоге матч закончился со счетом 27:26 в пользу Ирана.

Ранее сборная Ирана участвовала в чемпионатах мира только в 2015 году, и продвижение Ирана на этих соревнованиях может стать большим скачком в иранском гандболе.

В первом раунде этого турнира сборная Ирана сгруппировалась с командами Саудовской Аравии, Индии и Австралии и смогла выиграть эти три матча и выйти в основной раунд в качестве лидера.

Двадцатый чемпионат Азии по гандболу среди мужчин проходит в Даммаме, Саудовская Аравия, с 18 января с участием 17 команд, и пять лучших команд этого соревнования выйдут на чемпионат мира 2023 года, который пройдет в Польше и Швеции.