Иранец стал победителем турнира Shoot-Out 2022

Иранский снукерист стал автором высшего брейка на турнире - 123 очка. Он обыграл известного валлийского игрока Марка Уильямса.

Таким образом, Вафаи принес Ирану первый профессиональный кубок на международных турнирах.

Иранец в первом поединке одержал победу над Питером Девлином со счетом 1:0, потом он преодолел Аллана Тэйлора, Майкла Джорджиу и Дэниела Уомерсли.

Вафаи достался приз на сумму 55 тыс. фунтов.

Shoot-Out – это пригласительный турнир по снукеру (с 2017 года, рейтинговый турнир). С января 2011 года возвратился в календарь мэйн-тура после 20-летнего перерыва.