24 янв. 2022 г., 13:42
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Иранец стал победителем турнира Shoot-Out 2022

Иранец стал победителем турнира Shoot-Out 2022

Тегеран, 24 января, ИРНА – Игрок национальной сборной Ирана по снукеру выиграл турнир Shoot-Out 2022, который прошел 20-23 января во Великобритании.

Иранский снукерист стал автором высшего брейка на турнире - 123 очка. Он обыграл известного валлийского игрока Марка Уильямса.
Таким образом, Вафаи принес Ирану первый профессиональный кубок на международных турнирах.
Иранец в первом поединке одержал победу над Питером Девлином со счетом 1:0, потом он преодолел Аллана Тэйлора, Майкла Джорджиу и Дэниела Уомерсли.
Вафаи достался приз на сумму 55 тыс. фунтов.
Shoot-Out – это пригласительный турнир по снукеру (с 2017 года, рейтинговый турнир). С января 2011 года возвратился в календарь мэйн-тура после 20-летнего перерыва.

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