24 янв. 2022 г., 13:17
Journalist ID: 2390
News Code: 84624882
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Раиси завтра вечером выступит с телеобращением 

Раиси завтра вечером выступит с телеобращением 

Тегеран, 24 января, ИРНА - Иранский президент Эбрахим Раиси планирует во вторник вечером выступить с обращением к нации.

Выступление запланировано на 21 по московскому времени.
Внутренние вопросы страны и актуальные темы внешней политики – основная цель выступления.
Напомним, 18 октября и 5 декабря иранский президент также выступил с телеобращением к народу.

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