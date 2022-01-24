Раиси завтра вечером выступит с телеобращением 

Выступление запланировано на 21 по московскому времени.
Внутренние вопросы страны и актуальные темы внешней политики – основная цель выступления.
Напомним, 18 октября и 5 декабря иранский президент также выступил с телеобращением к народу.
Тегеран, 24 января, ИРНА - Иранский президент Эбрахим Раиси планирует во вторник вечером выступить с обращением к нации.
Выступление запланировано на 21 по московскому времени.
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