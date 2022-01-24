Всемирные церкви Ирана

С 1978 года в Список всемирного наследия ЮНЕСКО внесено в общей сложности 26 объектов культурного, природного и исторического наследия Ирана, в том числе две церкви: монастырь Святого Фаддея в Чалдоране и Церковь Пресвятой Девы Марии в Мако в Западном Азербайджане.

Между тем, в Иране зарегистрировано и идентифицировано более 400 церквей, некоторые из которых имеют национальную известность, а некоторые - национальную и мировую известность. Церковь Ванк в Исфахане, Канторская (Православная) церковь в Казвине, Церковь Сорхабад в Мазандаране, собор Святого Саркиса в Тегеране, Церковь Святого Карапета в Абадане, Церковь Святой Марии в Тебризе и Церковь Матери Марии в Урмии - одни из самых известных церквей в Иране с точки зрения архитектуры, а также древности и религиозного статуса христиан и культурных и религиозных туристов, которые приезжают в этот город.

Религиозный туризм — это путешествия к религиозным центрам, святым местам, которые находятся за пределами привычной для туриста среды. Временные отрезки — до 6 месяцев. Религиозный туризм — самый древний и самый немногочисленный (в наши дни) вид туризма. Религиозный туризм встречается 2 видов: собственно паломнический туризм и экскурсионно-познавательный религиозный туризм.

Также в разделе нематериальных, культурных элементов и произведений Иран зарегистрировал в ЮНЕСКО 17 объектов нематериального наследия; Паломничество в церковь Святого Фаддея было внесено в список ЮНЕСКО в 2020 году. это ритуал, во время которого более 5000 христиан ежегодно приезжают в регион в начале августа для совершения обрядов.

Нематериальное культурное наследие относится к культурным продуктам и процессам, таким как: зеркала, искусство, песни, звуки и музыка, песни, события, навыки и способности, которые являются общими для людей в определенной географической области и с течением времени, поколение за поколением.

Монастырь Святого — недействующий армянский монастырь находящийся в провинции Иранa Западный Азербайджан, в районе Чалдоран (шахрестан) вблизи г. Маку.

Монастырь расположен в горном районе, в 20 км от города Маку. Современное здание основного собора было сооружено в 1329 году, на месте прежнего, разрушенного землетрясением. Большинство современных сооружений монастыря относится к началу XIX века, когда он был реконструирован при содействии иранского принца Аббаса-Мирзы.

Название связано с апостолом Фаддеем, предполагаемая могила которого расположена на территории монастыря. Легенда гласит, что первая церковь при могиле святого возникла здесь в 68 году н. э. Первые сведения о монастыре датируются VII веком.

Церковь Сурб Асдвадзадзин, церковь Святой Богородицы или церковь Святой Марии — армянская апостольская церковь в Тегеране, Иран, построенная в 1944 году.

С 1945 по 1970 год церковь была официальным офисом и резиденцией армянского архиепископа, который затем был переведен в собор Святого Саркиса в Тегеране.

Дарашамб, также монастырь Сурб-Степанос Нахавка — армянский монастырь в исторической области Васпуракан, на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан, в 18 км к юго-западу от города Джульфа. Расположен в глубоком каньоне на правом берегу реки Аракс вблизи покинутого села Дарашамб. Включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.