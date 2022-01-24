77 футболистов приглашены в сборную Ирана

Главный тренер сборной Ирана по футболу Драган Скучич уточнил список приглашенных в сборную. Этот список состоит из 27 основных игроков и 6 резервных игроков.

Среди приглашенных игроков-легионеров пять игроков из лиг Персидского залива, двое из ОАЭ и трое из Катара.

Национальная сборная Ирана по футболу должна встретиться с командами Ирака и ОАЭ 27 января и 1 февраля соответственно, чтобы сыграть свои 7-й и 8-й матчи в третьем и финальном раунде отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. Иран лидирует в своей группе с 16 очками.