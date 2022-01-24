24 янв. 2022 г., 09:20
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В иранском Тебризе не зафиксировали жертв после землетрясения

В иранском Тебризе не зафиксировали жертв после землетрясения

Тебриз, 24 января, ИРНА – После землетрясения, которое произошло сегодня утром в иранском Тебризе на северо-западе страны, не зафиксировали никаких жертв и разрушений.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в понедельник утром (6:18 по местному времени) в городах Тебриз, Басмендж и Сар-Доруд в провинции Восточный Азербайджан.
Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров.
Как сообщает генеральный директор Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Багер Хонарбар пока нет никаких сообщений о жертвах и разрушениях в провинции.
Напомним, вчера утром также произошло землетрясение магнитудой 4,4 в Тебризе.

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