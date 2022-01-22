День матери в Иране

«Мама» — главное слово для каждого из нас, как и человек, который за ним стоит. От матери мы полностью зависим, будучи детьми, и к ней за советами приходим, когда вырастаем и наконец понимаем: мама была права. Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет.

Дата дня матери в Иране выбрана в честь Фатимы, которая в исламском мире считается идеалом матери и образком для подражания для всех мусульманских женщин.

Фатима была женой Али, первого шиитского имама, и матерью Хасана и Хусейна (мир им!), второго и третьего имамов соответственно. Мусульмане называют ее «матерью имамов» и считают Фатиму безгрешной, непорочной и образцом для всех женщин.

Многие иранцы рассматривают этот праздник как возможность поблагодарить своих матерей, бабушек, жен и сестер, вручив им подарки.

Большинство иранских мужчин готовят подарки или букеты, когда возвращаются домой в этот день.

Пророк Мухаммад так заявил о высокой позиции Фатимы: «Воистину, Фатима – часть моего тела, свет моих глаз и плод моего сердца».

В защиту правды Фатима ни на мгновение не отказывалась от своих просветлений, чтобы разъяснить всем мусульманам на протяжении всей истории, что молчание перед лицом несправедливости неприемлемо.