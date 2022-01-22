Иран отреагировал на резолюцию ООН по Холокосту

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию, отвергающую и осуждающую любое отрицание Холокоста как исторического события. Проект резолюции, представленный Израилем и Германией, был одобрен ГА без голосования.

Осудив данную резолюцию, внешнеполитическое ведомство Ирана назвало этот акт злоупотреблением сионистским режимом международных механизмов для сокрытия своих преступлений.

«Как уже провозгласило Постоянное представительство нашей страны при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в своем заявлении официальную позицию Исламской Республики в отношении резолюции по Холокосту, вновь подтверждается, что расистский сионистский режим злоупотребляет международными органами, чтобы скрыть свои повседневные преступления против палестинцев. Этот шаг сионистского режима является еще одной попыткой злоупотребления международными механизмами для сокрытия ежедневных преступлений режима, которые, к сожалению, в эти дни пользуются безоговорочной поддержкой Запада», отмечается в заявлении МИД Ирана.

«Всем ясно, что зверства во время Второй мировой войны имели место по двум мотивам: расизму и экспансионизму, двум сатанинским чертам, унаследованным и представленным теперь сионистским режимом», говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, расистский подход режима был подтвержден в многочисленных международных документах, и, несмотря на твердую волю международного сообщества, Израиль остается единственным расистским режимом с экспансионистской идеологией.

Исламская Республика Иран считает геноцид неприемлемым и осужденным при каких обстоятельствах, и именно по этой причине во время Второй мировой войны Иран принял у себя перемещенных людей в результате конфликта в некоторых европейских странах. Тем не менее псевдосионистский сионистский режим постоянно пытался использовать жертв Второй мировой войны и евреев в качестве оправдания своих вопиющих и агрессивных действий.

В заявлении говорится, что этот режим и его лидеры за последние семь десятилетий совершили все преступные деяния против человечности в отношении Палестинской нации и народов стран региона, нарушив международное право. «Геноцид, убийства, этнические чистки, уничтожение домов и осада — вот некоторые из преступлений, которые постоянно совершает сионистский режим».

«Исламская Республика Иран еще раз подчеркивает необходимость исторических исследований во избежание повторения исторических катастроф, которые должны проводиться без политических предубеждений. Таким образом, такие ограничительные подходы неприемлемы, и такая резолюция не считается основанной на консенсусе и, следовательно, недействительна», отмечается в документе.