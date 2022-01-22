Особые могилы на кладбище в Северном Хорасане

С тех пор, как человек познал себя, он обычно отождествлял себя с куском камня или дерева простым способом, где бы он ни путешествовал, но эти отметины со временем, с запутыванием личного вкуса и этнической самобытности, создавали странные и загадочные формы. Сегодня мы видим его останки на ряде странных кладбищ в Иране, таких как кладбище села Баглог.

Это кладбище, не похожее на другие кладбища страны и уникальное в своем роде, расположено на въезде в село Баглог и у подножия холма, где густота сухого ребристого дерева на этом кладбище привлекает внимание каждого зрителя.

Деревья, которые, по мнению многих местных жителей, сначала были посажены в виде саженцев, чтобы избавить труп от страдания могилы (в исламской эсхатологии испытание, которым подвергается человек после смерти, - ред.), но со временем и преобладанием этнических верований и личного вкуса в виде сухого дерева с несколькими ребрами на могиле с информацией о покойном расположен с деталями покойного, и придают странный и загадочный вид могилам.

Между тем время, со всеми его вариациями и изменениями, так и не смогло изменить эту древнюю традицию местных жителей, так что, несмотря на появление различных надгробий, местные жители до сих пор использую такую ребристую палочку на могиле.

Туркменский исследователь Аваз Дарди Садри сообщил ИРНА: «Эти сухие палки в виде ребер, помещенные на каждую могилу, представляются в виде туркменских мотивов, называемых «муфлоний рогами», которые в верованиях туркменского народа являются символом отражения зла и сверхъестественных сил».

«Помимо роли муфлона, которую мы видим на деревьях гробниц, роль рога является одним из верований, которое мы видим повсюду в туркменской жизни, потому что муфлон играл важную роль в раннее животноводстве туркменских племен. Люди считали, что муфлон является одним из самых влиятельных факторов в их жизни, и эта форма используется в большинстве туркменских ремесел», - добавил Аваз Дарди Садри.

Причину многочисленных ребер на этих надгробиях он также считал признаком долголетия трупа и сказал: «каждое из ребер этого сухого дерева на могиле трупа указывает десятилетие жизни умершего, так что дерево с четырьмя ребрами означает, что умерший прожил 40 лет».