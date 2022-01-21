Иран осудил злоупотребление Израилем международным механизмами

В заявлении, которое было зачитано в четверг на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркивается, что Исламская Республика Иран осуждает геноцид при любых обстоятельствах и считает его неоправданным.

"Иран принимал беженцеы из разных европейских государств во время Второй мировой войны. Преступления, совершенные в то время, уходят своими корнями в расизм и экспансионизм. Теперь сионистский режим унаследовал эти две сатанинские черты. Расистский подход режима упоминается во многих международных документах, но Израиль продолжает совершать свои преступления, несмотря на твердую международную волю", говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Израиль считается единственным расистским режимом, который проводит в регионе свою экспансионистскую идеологию.

"Израиль всегда пытался неправильно использовать проблему еврейских жертв Второй мировой войны в качестве оправдания своих зверств на палестинских землях. Режим нарушал международные нормы за последние семь десятилетий. Сионисты совершили всевозможные преступления против человечности в отношении палестинского народа и других соседних государства", говорится в документе.

В Постпредставительстве Ирана отметили, что Геноцид, терроризм, этнические чистки, разрушение домов и осада входят в число различных преступлений, совершаемых режимом.

"Ожидается, что международное сообщество предотвратит будущую человеческую катастрофу без какой-либо политической предвзятости; таким образом, резолюция о Холокосте, принятая в четверг, неприемлема", отмечается в нем.