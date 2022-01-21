Президент Ирана подвел итоги визита в Москву

"Вопросы, обсуждавшиеся в ходе визита, соответствовали главным целям внешней политики Исламской Республики Иран, включая расширение максимального взаимодействия с другими странами, особенно с дружественными и союзными", рассказал президент журналистам по прибытии в аэропорт Мехрабад в Тегеране.

"Расширение взаимных связей между Москвой и Тегераном, безусловно, укрепит безопасность в регионе и на международной арене", сказал он.

Указав на консультации по банковским и финансовым вопросам между Россией и Ираном, президент заявил, что две страны могут двигаться к тому, чтобы сломать господство доллара в финансовых и банковских делах, и что они могут осуществлять свои расчеты с использованием своих национальных валют.

По словам Раиси, министр нефти Ирана достиг хороших договоренностей с российскими коллегами о разработке нефтяных и газовых месторождений.

"Две страны также договорились об устранении препятствий на пути торгового взаимодействия", сказал он, отметив, что, поскольку нынешний уровень двусторонней торговли неудовлетворителен, Москва и Тегеран достигли консенсуса по увеличению торгового обмена до 10 миллиардов долларов на первом этапе.

"Россия и Иран договорились более точно определить сельскохозяйственные мощности, чтобы стимулировать обмен сельскохозяйственной продукцией", отметил глава правительства.

"Обе стороны также договорились об эксплуатации международно транспортного коридора север-юг с целью сокращения транзитного маршрута между Ираном и соседними государствами в северных границах Исламской Республики", уточнил он.

"Оборонное и аэрокосмическое сотрудничество также были среди согласованных вопросов", сказал Раиси, добавив, что российская и иранская стороны провели переговоры по вопросам внешней политики, и что у них есть общие позиции и взаимопонимание в отношении региональных и международных вопросов.

"Несомненно, российско-иранское сотрудничество может способствовать урегулированию региональных и международных кризисов, укреплению правосудия, безопасности, мира и стабильности", отметил он, указав на координацию в Сирии по искоренению террористических группировок в стране.

Выразив надежду на то, что все вопросы, поднятые в ходе его трехчасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным, скоро станут рабочими, Раиси сказал, что, по его мнению, визит станет поворотным моментом в улучшении отношений с дружественным соседним государством.