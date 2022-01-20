Раиси: Элиты Ирана и России должны представить модель интерактивной и конструктивной идентичности

Эбрахим Раиси выступил с речью в присутствии Ученого совета профессоров и группа студентов Московского национального университета МГУ.

«Элиты Ирана и России должны предоставить модель интерактивной и конструктивной идентичности, чтобы защитить обе нации от этой деструктивной и реакционной деидентификации и предотвратить стремление к чужой культуре», - заявил он.

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий также вручил в четверг президенту Ирана Эбрахиму Раиси диплом почетного профессора этого вуза.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также выступил в Государственной думе.