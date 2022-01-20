20 янв. 2022 г., 21:33
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Раиси: Элиты Ирана и России должны представить модель интерактивной и конструктивной идентичности

Раиси: Элиты Ирана и России должны представить модель интерактивной и конструктивной идентичности

Тегеран, 20 января, ИРНА - «Ожидается, что элиты двух стран сыграют в этом отношении важную историческую роль и предложат модель интерактивной и конструктивной идентичности»», - сказал президент Ирана Эбрахим Раиси.

Эбрахим Раиси выступил с речью в присутствии Ученого совета профессоров и группа студентов Московского национального университета МГУ.

«Элиты Ирана и России должны предоставить модель интерактивной и конструктивной идентичности, чтобы защитить обе нации от этой деструктивной и реакционной деидентификации и предотвратить стремление к чужой культуре», - заявил он.

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий также вручил в четверг президенту Ирана Эбрахиму Раиси диплом почетного профессора этого вуза.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также выступил в Государственной думе.

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