20 янв. 2022 г., 16:51
Journalist ID: 2388
News Code: 84620845
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Багери провел встречу и Энрике Морой

Багери провел встречу и Энрике Морой

Тегеран, 20 января, ИРНА - 26-й день переговоров о снятии санкций в Вене начался со встречи старшего переговорщика Ирана Али Багери Кани с координатором Совместной комиссии Энрике Морой.

После сегодняшних консультаций Багери встретится с некоторыми другими главами переговорных делегаций. Вчера он встретился с представителями всех стран-участниц переговоров в формате двусторонних и многосторонних встреч, что, по мнению наблюдателей, может быть признаком того, что переговоры достигли критической стадии.

Ранее посол ЕС в Вене Стивен Клемент написал в Твиттере: «Команда ЕС готовится к сегодняшним встречам, которые пройдут в различных форматах во время переговоров в Вене».

В то же время сегодня утром начались встречи на экспертном уровне по разным темам. Эти встречи основаны на договоренности, достигнутой на последнем заседании Совместной комиссии по ядерной сделке, в ходе которого представители стран-участниц переговоров подчеркнули приоритетность поднятия вопроса об отмене незаконных и репрессивных санкций.

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