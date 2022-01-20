Багери провел встречу и Энрике Морой

После сегодняшних консультаций Багери встретится с некоторыми другими главами переговорных делегаций. Вчера он встретился с представителями всех стран-участниц переговоров в формате двусторонних и многосторонних встреч, что, по мнению наблюдателей, может быть признаком того, что переговоры достигли критической стадии.

Ранее посол ЕС в Вене Стивен Клемент написал в Твиттере: «Команда ЕС готовится к сегодняшним встречам, которые пройдут в различных форматах во время переговоров в Вене».

В то же время сегодня утром начались встречи на экспертном уровне по разным темам. Эти встречи основаны на договоренности, достигнутой на последнем заседании Совместной комиссии по ядерной сделке, в ходе которого представители стран-участниц переговоров подчеркнули приоритетность поднятия вопроса об отмене незаконных и репрессивных санкций.