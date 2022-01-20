20 янв. 2022 г., 16:45
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News Code: 84620838
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Раиси: ведется подготовка к доработке всеобъемлющего документа об ирано-российском сотрудничестве

Раиси: ведется подготовка к доработке всеобъемлющего документа об ирано-российском сотрудничестве

Тегеран, 20 января, ИРНА - На встрече с российскими экономическими активистами и бизнесменами президент Эбрахим Раиси назвал позиции двух президентов близкими и имеющими много общего.

В продолжение своего двухдневного визита в Россию Эбрахим Раиси встретился с группой российских экономических активистов и бизнесменов, чтобы реализовать «дорожную карту» по улучшению экономических отношений.

В ходе встречи Президент охарактеризовал знакомство с взглядами экономических субъектов России как очень важное и сказал: «знакомство руководителей и официальных лиц двух стран с взглядами активистов в сфере торговли и экономики может быть эффективным в макроэкономической сфере и стратегических решениях для двустороннего сотрудничества».

В качестве причин необходимости расширения сотрудничества между Ираном и Россией Раиси упомянул соседство, общие интересы и врагов и сказал: «Помимо общих интересов, у нас также есть общие враги, которые не хотят роста и развития в регионе, но мы должны обеспечить такой рост и развитие, чтобы другие не могли проникнуть в этот регион для достижения своих политических и культурных целей».

Подчеркнув необходимость изменения валютно-банковской системы между Ираном и Россией, Президент сказал: «Для решения этой проблемы центральные банки Исламской Республики Иран и России могут договориться об активации банков Ирана и России в обеих странах, чтобы экономические субъекты могли легко соврешать свои денежные переводы».

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