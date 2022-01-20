Эззатоллахи попрощался с футбольным клубом «Вайле»

На своей личной странице Саид Эзатоллахи попрощался с болельщиками команды «Вайле» и написал: «дорогие болельщики команды «Вайле», прежде чем начать новое приключение, я нашел возможность поблагодарить всех вас и у меня была поддержка болельщиков с тех пор, как я присоединился к команде «Вайле». У меня было много взлетов и падений в этой команде, но «Вайле» была для меня особенной командой».

Эззатуллахи, который провел успешный сезон с датским клубом «Вайле», после того, как этой команде не удалось выйти в плей-офф и он перешел в Лигу звезд Катара, чтобы носить футболку желтой команды Аль-Гарафа.