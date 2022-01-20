20 янв. 2022 г., 12:55
Journalist ID: 2388
News Code: 84620563
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Амир Абдоллахиян: хорошие отношения между Ираном и Россией находятся в направлении стратегических связей

Амир Абдоллахиян: хорошие отношения между Ираном и Россией находятся в направлении стратегических связей

Тегеран, 20 января, ИРНА - Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, входящий в состав официальной делегации Президента Исламской Республики Иран в Москве, встретился в среду с председателем Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонидом Слуцким.

На этой встрече Амир Абдоллахиян сказал, что «официальный двусторонний визит нашего Президента в Москву свидетельствует о том значении, которое Исламская Республика Иран придает отношениям с Россией». Касаясь встречи президентов Ирана и России и состоявшихся важных переговоров, министр иностранных дел назвал прекрасные отношения между двумя странами в направлении стратегических отношений.

Слуцкий также оценил парламентские отношения двух стран и расширение стратегического сотрудничества с Исламской Республикой Иран в регионе как важные и принципиальные для России.

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