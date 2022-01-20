Амир Абдоллахиян: хорошие отношения между Ираном и Россией находятся в направлении стратегических связей

На этой встрече Амир Абдоллахиян сказал, что «официальный двусторонний визит нашего Президента в Москву свидетельствует о том значении, которое Исламская Республика Иран придает отношениям с Россией». Касаясь встречи президентов Ирана и России и состоявшихся важных переговоров, министр иностранных дел назвал прекрасные отношения между двумя странами в направлении стратегических отношений.

Слуцкий также оценил парламентские отношения двух стран и расширение стратегического сотрудничества с Исламской Республикой Иран в регионе как важные и принципиальные для России.