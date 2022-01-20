Иран стремится к максимальному взаимодействию с миром, заявил Раиси

Выступая на пленарном заседании Госдумы, Раиси в четверг назвал целью и основой максимального сотрудничества Ирана с миром и союзниками взаимные интересы народов, формирование цивилизованного мирового сообщества и внимание к принципам справедливости и нравственности.

Он отметил, что Иран всегда стремится развивать отношения с дружественной Россией. «К счастью сегодня связи двух стран имеют блестящие перспективы сотрудничества, как и в двустороннем, так и в региональном и международном плане», добавил он.

Подчеркнув необходимость развития ирано-российских отношений, Раиси заявил о возможностях двух стран для расширения сотрудничества в таких областях, как политика, экономика, торговля, наука и культура.

Иранский президент указал, что расширение отношений Ирана с Россией в двустороннем и многостороннем плане приведет к развитию экономики двух стран и укреплению региональной и международной безопасности.

Указав на своей вчерашней трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, Раиси отметил недостаточность действующего уровня ирано-российских отношений по мнению лидеров двух стран.

По его словам, укрепление ирано-российских отношений в двусторонних и многосторонних форматах имеет очень много экономических и потенциальных возможностей, и это приведет к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве. И это усилит нашу синергию

Несомненно, корень того, от чего сегодня страдает человеческое общество, — это отрыв политики от морали и духовности. «Насилие, терроризм, распад семьи и распространение наркотиков не исходят из спиритуалистического мышления», подчеркнул президент.



«Опыт международной системы, основанной на доминировании и господстве, показывает, что ее результатом не было ничего, кроме войны, насилия, отсутствия безопасности и раздор между народами», заявил он.

Он отметил, что провал политики оккупации и принужденный выход Соединенных Штатов из Ирака и Афганистана проистекает из одной концепции; сопротивление народов. «Идея сопротивления служит независимости стран. "Наша успешная модель сотрудничества между Ираном и Россией в Сирии, конечно же, стала возможной при сопротивлении народа и правительства Сирии [терроризму]. И это гарантирует независимость государств, приведет к прочному миру и безопасности в регионе. В этом же контексте хочу поблагодарить Российскую Федерацию за сотрудничество при мудром управлении президента РФ господина [Владимира] Путина. Это может стать эффективной моделью для развития наших отношений в различных направлениях», пояснил Раиси.

Иранский президент отметил, что борьба с терроризмом была частью войны против гегемонии; так как терроризм — это один из побочных продуктов гегемонии. «Стратегия гегемонии сейчас потерпела неудачу, и Соединенные Штаты находятся в самом слабом месте, а мощь независимых государств находится в историческом подъеме. Важным вопросом в наше время, который требует бдительности, является то, что гегемонистские желания пока не исчезли, и на повестке дня стоят новые формы гегемонии. Самая важная цель этой программы — ослабить независимые правительства изнутри. Эта политика преследуется с помощью экономических санкций, дестабилизации, поощрения отсутствия безопасности и ложного повествования о событиях. Таким образом, они пытаются изменить место угнетателя и угнетенного в общественном мнении», добавил президент Ирана.

"НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам. Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов - все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду", заявил Раиси.

Говоря о мирном характере ядерной программы Ирана, глава иранского правительства заявил: "МАГАТЭ подтвердило, что ядерная деятельность Ирана осуществляется в соответствии с законом и никаких нарушений нет, и Иран выполняет свои обязательства".

При этом иранский президент подчеркнул, что создание ядерного оружия не входит в оборонную стратегию республики согласно фетве аятоллы Хаменеи о запрете на использование ядерного оружия. "Мы не занимаемся созданием ядерного оружия, это не находится в нашей оборонной стратегии", - подчеркнул он.

Указав на особое географическое положение Ирана, в частности коридор «Север-Юг», Раиси отметил, что торговля из Индии в Россию и Европу через данный коридор станет дешевле. «Мы считаем, что отношения между двумя странами должны быть построены таким образом, чтобы, принося взаимную выгоду, они также были защищены от вмешательства третьих сторон», заявил иранский президент.

Раиси также приветствовал инициативу России по проведению конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Китая, Пакистана, России, Турции и самого Ирана.

«Надеемся на расширение двусторонних связей, направленных на поддержание стабильности и мира в регионе», заключил он.