В ходе вчерашней трехчасовой встречи Эбрахим Раиси и Владимир Путин подробно обсудили переговоры в Вене об отмене санкций. На этой встрече Президент Российской Федерации высоко оценил рациональную позицию Исламской Республики Иран в этом отношении.

Встреча проходит в то время, когда в Вене идет восьмой раунд переговоров об отмене санкций, и переговоры достигли критического момента в принятии западных политических решений. Благодаря инициативам иранской команды на переговорах удалось преодолеть некоторые разногласия, а скорость достижения договоренности зависит от воли Запада и конкретных политических решений Вашингтона по оставшимся вопросам и отмене санкций.

Однако представители Запада продолжают проводить неконструктивную политику, используя тактику психологических операций, чтобы возложить на Иран ответственность за продвижение или срыв переговоров. Они продолжают навязывать тактику «рука на рог, а нажимать на педаль тормоза ногой», устанавливая фальшивые сроки, аргументируя это тем, что Иран должен либо ускорить переговоры, либо замедлить свою ядерную программу, а санкции служат главным рычагом. Запад потерял свою эффективность на переговорах и разочаровал другую сторону.

Вчера Президент Ирана возглавил в Москву политическую и экономическую делегацию высокого уровня в целях расширения экономических, политических и культурных взаимодействий. Технологии, торговля частного сектора и все интересующие вопросы обязывают МИД рассмотреть и подготовить дорожную карту 20-летнего сотрудничества для долгосрочного сотрудничества.

Этот вопрос был немедленно освещен международными средствами массовой информации, а в Вене его освещали репортеры, стоявшие перед отелем «Кобург» (место встречи), чтобы сообщать о последних событиях.

В то же время Иран, как и любая другая страна, укрепляет отношения со странами, которые уважительно относятся к нему, уважают его национальный суверенитет и стремятся взаимодействовать на основе общих интересов, дружественных отношений и взаимного сотрудничества.

Чтобы принять политические решения, Запад должен быстро отбросить заблуждения, предубеждения и предрассудки, которые противоречат профессиональным переговорам, и предпринять заслуживающие доверия и заслуживающие доверия действия. Исламская Республика Иран доказала свою дальновидность, а другая сторона должна проявить мужество и показать свое искреннее желание достичь соглашения, а не отвлекать внимание общественности.