20 янв. 2022 г., 12:02
Journalist ID: 2390
News Code: 84620461
0 Persons

Tags

В Индийском океане пройдут совместные военные учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности-2022»

В Индийском океане пройдут совместные военные учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности-2022»

Тегеран, 20 января, ИРНА –Совместные военные учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности-2022» стартуют 21 января в северной части Индийского океана. Об этом сообщил официальный представитель ученых адмирал Мостафа Таджеддини в четверг.

Он отметил, что Иран, Россия и Китая проводят совместные учения в целях демонстрации способностей трех стран в поддержке международного мира, морской безопасности и формирования морского сообщество с общим будущим.
В ходе учений будут отрабатываться различные виды маневров, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельбу по мишеням.
Основная задача учений - отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар (Иран).
Планируется, что в период выполнения задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения броне палубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha