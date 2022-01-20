В Индийском океане пройдут совместные военные учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности-2022»

Он отметил, что Иран, Россия и Китая проводят совместные учения в целях демонстрации способностей трех стран в поддержке международного мира, морской безопасности и формирования морского сообщество с общим будущим.
В ходе учений будут отрабатываться различные виды маневров, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельбу по мишеням.
Основная задача учений - отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар (Иран).
Планируется, что в период выполнения задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения броне палубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.
Тегеран, 20 января, ИРНА –Совместные военные учения России, Ирана и Китая «Пояс морской безопасности-2022» стартуют 21 января в северной части Индийского океана. Об этом сообщил официальный представитель ученых адмирал Мостафа Таджеддини в четверг.
Он отметил, что Иран, Россия и Китая проводят совместные учения в целях демонстрации способностей трех стран в поддержке международного мира, морской безопасности и формирования морского сообщество с общим будущим.
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