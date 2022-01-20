20 янв. 2022 г., 08:46
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News Code: 84620189
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Раиси: иранцы за границей — наши послы

Раиси: иранцы за границей — наши послы

Тегеран, 20 января, ИРНА - Подчеркнув, что иранцы за границей являются нашими послами, президент Эбрахим Раиси сказал, что все иранцы во всем мире должны следить за ростом и развитием Ирана и делать для этого все возможное.

Продолжая свои программы в путешествии в Москву в среду вечером, Раиси встретился с группой иранцев, проживающих в России. «В докладе, представленном послом Ирана в России и экономическими активистами на этой встрече, была показана очень хорошая патология, но нам нужно устранить ущерб и исправить проблемы», - сказал он.

Касаясь сегодняшней встречи с Владимиром Путиным, он отметил: «Чувствовалось серьезное желание устранить препятствия и проблемы на пути продвижения и развития совместного сотрудничества».

По его словам, «часть встречи была посвящена общим вопросам двух стран в области экономики и развития отношений, а другая часть была связана с сильной ролью Ирана и России в регионе и международными вопросами».

В конце президент подчеркнул, что «воля Ирана и России состоит в том, чтобы активизировать возможности обеих стран».

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