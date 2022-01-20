Раиси: иранцы за границей — наши послы

Продолжая свои программы в путешествии в Москву в среду вечером, Раиси встретился с группой иранцев, проживающих в России. «В докладе, представленном послом Ирана в России и экономическими активистами на этой встрече, была показана очень хорошая патология, но нам нужно устранить ущерб и исправить проблемы», - сказал он.

Касаясь сегодняшней встречи с Владимиром Путиным, он отметил: «Чувствовалось серьезное желание устранить препятствия и проблемы на пути продвижения и развития совместного сотрудничества».

По его словам, «часть встречи была посвящена общим вопросам двух стран в области экономики и развития отношений, а другая часть была связана с сильной ролью Ирана и России в регионе и международными вопросами».

В конце президент подчеркнул, что «воля Ирана и России состоит в том, чтобы активизировать возможности обеих стран».