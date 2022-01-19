Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров Путина и Раиси

"Раиси и Путин поручили поручил глава МИД Ирана и РФ составить дорожную карту российско-иранского долгосрочного сотрудничества на 20 лет", заявил в среду Амир Абдоллахиян в телевизионном эфире.

"Сегодня президенты Ирана и России несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом в Российской Федерации<...> провели трехчасовые переговоры в Москве", сказал министр. — Президенты детально рассмотрели весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в политической и стратегической областях, в сфере экономики, торговли, культуры, науки и техники, торговли частного сектора и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Он добавил, что между президентами состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, в том числе ситуация в Йемене. "Обе стороны подчеркнули необходимость политического решения и недопущения войны в регионе, также отметили роль Исламской Республики Иран и России в содействии достижению мира в странах региона", уточнил министр.

Кроме того, добавил министр, президент России выразил удовлетворение по поводу вступления Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного участника, отметив важную роль Тегерана в ШОС.

Глава иранского также сообщил, что в четверг проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обсудят дорожную карту российско-иранского сотрудничества на 20 лет.

19 января президент Ирана прибыл с официальным визитом в Россию. В среду в Кремле он провел переговоры с президентом РФ. Президенты обсудили комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные темы, а также проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

В четверг запланированы выступления Раиси в Госдуме и Соборной мечети в Москве.